Грузовой Boeing 747 рухнул в море при посадке в Гонконге. Есть жертвы

Два человека погибли из-за выкатившегося с ВПП в море самолета в Гонконге

Грузовой самолет Boeing 747 выкатился с взлетно-посадочной полосы и упал в воду при приземлении в международном аэропорту Гонконга. Об этом сообщило издание South China Morning Post .

В результате ЧП лайнер столкнул в воду наземное транспортное средство, в котором находились два человека. Они погибли.

Сам самолет практически полностью оказался в воде, четверо членов экипажа не пострадали. ВПП временно закрыли на прием и отправку рейсов, прибытие 12 грузовых лайнеров отменили.

Исполнительный директор по эксплуатации управления аэропорта Стивен Ю отметил на пресс-конференции, что в момент посадки самолета погода и состояние взлетно-посадочной полосы были безопасными. По его словам, власти окажут поддержку семье погибших сотрудников. Один из них отработал в воздушной гавани семь лет, а второй — 12.

Ранее круживший над Санкт-Петербургом Airbus A320 выкатился за посадочную полосу при приземлении, никто не пострадал.