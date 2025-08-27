Грузовое судно столкнулось с баржей на реке Шексне в Вологодской области

Грузовое судно «Волго-Дон 99» столкнулось с баржей в акватории реки Шексны в Вологодской области. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В происшествии никто не пострадал, нефть из баков не разлилась. Причины столкновения устанавливаются. Надзорное ведомство проводит проверку соблюдения законов.

Ранее моторная лодка столкнулась с гидроциклом на озере Сазанка в Саратовской области. Пострадали взрослый мужчина и 13-летний подросток. Прокуратура организовала проверку. В региональном управлении МЧС сообщили, что это уже пятое происшествие с маломерными судами с начала года.