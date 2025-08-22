Два человека пострадали при столкновении гидроцикла и лодки под Саратовом

В Энгельсе Саратовской области на озере Сазанка столкнулись моторная лодка и гидроцикл. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС .

Авария случилась днем 22 августа в районе железнодорожного моста. По предварительным данным, пострадали двое — взрослый мужчина и 13-летний подросток. Их состояние уточняется.

В ведомстве напомнили основные правила безопасности на воде: использовать спасательные жилеты, проверять исправность судна, соблюдать допустимую скорость, не управлять транспортом в состоянии опьянения.

Южная транспортная прокуратура организовала проверку. В ведомстве добавили, что по ее итогам могут быть приняты меры реагирования.

Это уже пятое происшествие с маломерными судами в регионе с начала года.

