Атакованный дроном ВСУ танкер Kairos сел на мель рядом с Болгарией

Танкер Kairos под флагом Гамбии терпит бедствие рядом с Болгарией. Это произошло после атаки дронов ВСУ, сообщил портал Maritime.

Украинский беспилотный катер нанес удар в водах Турции 28 ноября, после этого Kairos потерял ход. Турецкие военнослужащие начали буксировку судна, однако 5 декабря они бросили его в территориальных водах Болгарии.

Сейчас Kairos, на борту которого 25 человек, находится на расстоянии около одной мили от болгарского побережья. В том районе синоптики зафиксировали сильный ветер и волнение до четырех баллов. Экипаж танкера запросил эвакуацию, однако операцию пришлось отложить из-за неблагоприятных погодных условий.

Администрация города Бургас предупредила, что танкер был пуст, поэтому угрозы экологической катастрофы нет.

В ноябре украинские беспилотные катера нанесли удары по турецкому танкеру Mersin у берегов Сенегала, которое якобы перевозило российскую нефть. Судно действовало под флагом Панамы.