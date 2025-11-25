Грузовик загорелся на внешней стороне МКАД

Грузовой автомобиль вспыхнул на внешней стороне 69 километра МКАД. Об этом сообщила пресс-служба московского Дептранса.

На место прибыли оперативные службы. По информации пресс-службы, авария случилась после съезда №69. В Дептрансе рекомендовали водителям выбирать пути объезда из-за проблем с движением в районе ДТП.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — добавили в пресс-службе.

Ранее автомобильная авария произошла в Ленинградской области, на федеральной трассе М-10 вблизи поселка Рябово. К машинам оперативно прибыли скорая и ГАИ.

В результате ДТП один человек получил травму ноги, его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.