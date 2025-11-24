Один человек пострадал в ДТП в Тосненском районе Ленобласти

В понедельник утром на федеральной трассе М-10 вблизи поселка Рябово в Ленинградской области столкнулись две машины. Об этом написал 78.ru .

Дорожное происшествие произошло на 632-м километре автодороги, где всегда интенсивное движение. В результате аварии один из участников получил травму ноги и был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести, сообщил «Петербург2».

На месте оперативно прибыли сотрудники дорожной полиции и бригада скорой помощи. Врачи оказали пострадавшему первую помощь и организовали его транспортировку в медицинское учреждение. Инспекторы ГИБДД занялись оформлением всех необходимых документов и выяснением обстоятельств случившегося.

Из-за аварии движение на трассе оказалось частично затруднено. Водителям, оказавшимся в этом районе, пришлось искать пути объезда или ждать, пока последствия аварии будут устранены.