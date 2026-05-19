Грузовик загорелся на Каширском шоссе на юге Москвы

Утром 19 мая на юге Москвы произошел крупный пожар. Вспыхнул грузовик на Каширском шоссе, сообщил источник 360.ru.

Информация о ЧП поступила в экстренные службы в 09:35 по московскому времени. Огонь распространился на площади 10 квадратных метров.

По словам очевидцев, сначала раздался похожий на взрыв звук, после чего в небо стали подниматься клубы густого черного дыма.

«Взорвался кузов. Скорее всего, в грузовике был газ», — рассказала 360.ru свидетельница происшествия.

На место ЧП прибыли пожарные, ДПС и скорая помощь. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Возгорание подтвердили в пресс-службе столичного Дептранса.

«Движение в сторону центра затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что на федеральной трассе под Челябинском загорелся большегруз. Водитель успел выскочить из кабины и при пожаре не пострадал.