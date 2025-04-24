Грузовик врезался в проходивший товарный поезд в Ленобласти

Водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд станции Лужская в Ленинградской области и врезался в вагон проходящего товарного поезда. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что управлявший большегрузной машиной водитель выехал на пути на запрещающий сигнал семафора. Машинист тепловоза нажал на стоп-кран, но в результате грузовик все равно столкнулся с одним из вагонов.

Ведомство опубликовало фотографии с места аварии. На снимках видно, что от удара грузовик опрокинулся на бок.

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура начала проверку на предмет выполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта.

В ведомстве подчеркнули, что на движение поездов авария не повлияла.

В конце марта грузовик и товарный поезд столкнулись на нерегулируемом переезде в городе Прокопьевске Кемеровской области. По данным Западно-Сибирской прокуратуры, водитель большегруза выехал на пути прямо перед проходящим составом, но от удара локомотив и вагоны остались на рельсах.