Поезд и грузовик столкнулись на нерегулируемом переезде в Прокопьевске

Транспортная прокуратура расследует столкновение грузовика с грузовым поездом в городе Прокопьевск. По предварительной информации, авария произошла на нерегулируемом переезде, когда автомобиль выехал перед приближающимся тепловозом, написал сайт sibdepo.ru со ссылкой на информацию Западно-Сибирской прокуратуры.
В составе поезда был 21 груженый вагон. Локомотиву и вагонам удалось остаться на рельсах, движение других поездов не пострадало.
Точные причины случившегося устанавливаются.
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