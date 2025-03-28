Поезд и грузовик столкнулись на нерегулируемом переезде в Прокопьевске

Транспортная прокуратура расследует столкновение грузовика с грузовым поездом в городе Прокопьевск. По предварительной информации, авария произошла на нерегулируемом переезде, когда автомобиль выехал перед приближающимся тепловозом, написал сайт sibdepo.ru со ссылкой на информацию Западно-Сибирской прокуратуры.

В составе поезда был 21 груженый вагон. Локомотиву и вагонам удалось остаться на рельсах, движение других поездов не пострадало.

Точные причины случившегося устанавливаются.

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