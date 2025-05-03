Грузовик влетел в остановившуюся из-за поломки легковушку на МКАД
Легковой автомобиль остановился на МКАД из-за поломки и не съехал в безопасное место. В результате в машину на скорости врезался грузовик, сообщила пресс-служба Дептранса.
Ведомство опубликовало видео с моментом аварии и предупредило водителей о необходимости внимательно следить за дорогой.
«Наглядный пример: что бывает, если не съехать в безопасное место на МКАД при мелком ДТП или поломке», — отметили в пресс-службе.
Автомобилистов призвали не отвлекаться на смартфон за рулем, соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров.
Ранее в Иркутской области произошло ДТП из-за подростка. Он сел за руль ВАЗ-2107 и не справился с управлением. В результате машина опрокинулась и врезалась в столб.
В Госдуме предложили упростить работникам ОПК получение статуса «Ветеран труда»
Турист сорвался со скалы в Бурятии и выжил
В зоне СВО нашли подборку украинских карикатур на бандеровцев из газет за 1945 год
«Уничтожить больше русских». Алаудинов рассказал, кто был самым жестоким к курским жителям
В Калининграде водитель сбил женщину с ребенком на тротуаре
«Организм погибает резко». Онищенко назвал главный симптом холеры
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте