Грузовик влетел в остановившуюся из-за поломки легковушку на МКАД

Легковой автомобиль остановился на МКАД из-за поломки и не съехал в безопасное место. В результате в машину на скорости врезался грузовик, сообщила пресс-служба Дептранса.

Ведомство опубликовало видео с моментом аварии и предупредило водителей о необходимости внимательно следить за дорогой.

«Наглядный пример: что бывает, если не съехать в безопасное место на МКАД при мелком ДТП или поломке», — отметили в пресс-службе.

Автомобилистов призвали не отвлекаться на смартфон за рулем, соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров.

Ранее в Иркутской области произошло ДТП из-за подростка. Он сел за руль ВАЗ-2107 и не справился с управлением. В результате машина опрокинулась и врезалась в столб.