В Иркутской области подросток устроил ДТП на машине старшего брата и скрылся

Под Иркутском подросток устроил ДТП и скрылся с места аварии. Об этом сообщила пресс-служба Регионального управления ГИБДД.

Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения, установленную на одном из частных домов. По данным полиции, 16-летний юноша не справился с управлением ВАЗ-2107, авто опрокинулось и врезалось в столб. Машину он взял у старшего брата.

«В результате ДТП с тяжелыми травмами в медицинское учреждение госпитализированы пассажиры транспортного средства: 17-летняя девушка и 21-летний молодой человек», — добавили в ГИБДД.

Подросток скрылся с места аварии, но его поймали.

Ранее смертельная авария произошла в Набережных Челнах. В полыхающей машине погиб 17-летний пассажир, еще двум подросткам потребовалась госпитализация.