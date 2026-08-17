Грузовик в Адыгее столкнулся с легковушкой и протаранил еще 7 машин

В Адыгее произошла массовая авария. Грузовик столкнулся с легковым авто и, потеряв управление, задел еще семь. Один человек погиб. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Авария произошла 16 августа около 21:30 в Красногвардейском районе. На перекрестке возле АЗС у аула Хатукай большегруз столкнулся с легковым авто. Водитель потерял управление фурой, она протаранила семь припаркованных машин.

Погиб 18-летний водитель легковушки из Краснодарского края. В больницу доставили 15-летнюю девушку, находившуюся в салоне одного из авто.

Ранее в Пермском крае съехал в кювет и перевернулся на бок пассажирский автобус. Пострадали семь человек, в том числе двое детей. Их доставили в травматологическое отделение.