Грузовик упал с эстакады на ЦКАД в Москве

Автомобиль съехал с эстакады Центральной кольцевой автодороги на трассе М-4 в направлении на Москву. Об этом сообщил источник 360.ru.

По предварительным данным, в результате ДТП водитель не пострадал. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Судя по фото с места ДТП, с ЦКАД съехала грузовая машина MAN. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее грузовик загорелся на внешней стороне ТТК. ЧП произошло в районе Сетуньского 1-го проезда. Обошлось без пострадавших.

В июне на проспекте Генерала Дорохова в районе Рябиновской улицы в Москве после ДТП с грузовым автомобилем перевернулась бетономешалка. Одного человека доставили в больницу с серьезными переломами.