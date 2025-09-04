Полыхающий грузовик на ТТК в Москве испугал проезжающих мимо водителей
Огонь охватил грузовик на внешней стороне ТТК. О происшествии 360.ru сообщила очевидица Елена.
«Сильно горит, мы боялись проезжать. Остерегались, что взорвется», — пояснила она.
По ее словам, кабина водителя была пустая. Полиция, скорая и пожарная выехали к месту ЧП.
Другой очевидец уточнил, что горящая машина — трактор с прицепом.
«Наклейки, что там внутри, не было. Видимо, давно загорелось, людей нет рядом. Самое интересное, что она прямо на съезде. <…> Полыхает так, будто взорваться может. Никто же не знает, что внутри», — добавил мужчина.
Информацию о пожаре подтвердила пресс-служба московского дептранса. Там уточнили, что ЧП произошло в районе Сетуньского 1-го проезда. Данные о пострадавших не поступали.