Грузовик свалился в обрыв с 65 метров в Дагестане. Водитель погиб

В Цунтинском районе Дагестана грузовик ЗиЛ-131 сорвался в обрыв с высоты 65 метров. Его водитель погиб, а трое пассажиров получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления МВД.
По версии сотрудников полиции, причиной автокатастрофы стало то, что водитель не справился с управлением. Следователи собирают материалы, чтобы принять процессуальное решение.
Ранее житель Волгоградской области утонул в реке Ахтуба вместе с машиной. Решив погреться и включив двигатель, он не заметил, что автомобиль стоит на передаче. Автомобиль покатился с обрыва в воду, мужчина не успел из него выбраться.
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