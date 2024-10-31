Грузовик свалился в обрыв с 65 метров в Дагестане. Водитель погиб

Один человек погиб и трое пострадали при падении грузовика в обрыв в Дагестане

В Цунтинском районе Дагестана грузовик ЗиЛ-131 сорвался в обрыв с высоты 65 метров. Его водитель погиб, а трое пассажиров получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления МВД.

По версии сотрудников полиции, причиной автокатастрофы стало то, что водитель не справился с управлением. Следователи собирают материалы, чтобы принять процессуальное решение.

Ранее житель Волгоградской области утонул в реке Ахтуба вместе с машиной. Решив погреться и включив двигатель, он не заметил, что автомобиль стоит на передаче. Автомобиль покатился с обрыва в воду, мужчина не успел из него выбраться.