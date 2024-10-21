Волгоградец утонул вместе с машиной в Ахтубе в Волгоградской области

В Ленинском районе, на берегу Ахтубы, мужчина утонул вместе с автомобилем. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на СУ СКР по Волгоградской области.

Инцидент произошел 19 октября, когда мужчина вместе с друзьями решил отдохнуть на берегу реки. Поскольку он замерз, он сел в свою машину, чтобы согреться. Однако, не заметив, что автомобиль находился на передаче, он завел двигатель.

В результате машина резко покатилась с обрыва в воду. Друзья пытались помочь, но им не удалось спасти мужчину. Спасатели извлекли автомобиль из реки, но к этому времени мужчина уже скончался. Проводится проверка.