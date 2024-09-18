Грузовик, скорая и легковушка столкнулись в Южном Бутове

Авария с участием трех автомобилей произошла в Южном Бутове. Об этом сообщил источник 360.ru.
На Варшавском шоссе столкнулись грузовик, легковушка и машина скорой помощи. В результате произошел разлив топлива на большой площади.
«Есть пострадавшие», — уточнил источник.
По его данным, один человек оказался заблокирован.
Ранее в Москве водитель каршеринга сбил двоих детей на Планерной улице. Девочка 2011 года рождения пострадала, мальчик 2012 года рождения погиб на месте. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
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