Грузовик, скорая и легковушка столкнулись в Южном Бутове

Источник 360.ru: авария с участием грузовика и скорой произошла в Южном Бутове

Фото: РИА «Новости»

Авария с участием трех автомобилей произошла в Южном Бутове. Об этом сообщил источник 360.ru.

На Варшавском шоссе столкнулись грузовик, легковушка и машина скорой помощи. В результате произошел разлив топлива на большой площади.

«Есть пострадавшие», — уточнил источник.

По его данным, один человек оказался заблокирован.

Ранее в Москве водитель каршеринга сбил двоих детей на Планерной улице. Девочка 2011 года рождения пострадала, мальчик 2012 года рождения погиб на месте. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

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