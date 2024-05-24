Водитель иномарки сбил юного самокатчика на Пятницком шоссе в Москве
Авария с участием ребенка произошла на Пятницком шоссе в российской столице. Об этом сообщил сайт «Москва.ру» со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.
Согласно данным ведомства, водитель машины Renault сбил 12-летнего школьника на самокате. Ребенок пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Информация о состоянии пострадавшего уточняется. Правоохранители организовали проверку.
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