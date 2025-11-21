Грузовик раздавил легковушку на трассе в Новой Москве: есть погибший

В Москве на Филимонковском шоссе в Коммунарке грузовик наехал на легковушку. По предварительной информации, один человек погиб. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, на месте ЧП остались две заблокированные машины. Вызвали скорую помощь. Также началась работа по извлечению пострадавших. Остальную информацию об аварии выясняют.

Ранее ДТП случилось в Челябинской области. На 1750-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» грузовик Shacman с полуприцепом, следовавший из Уфы в сторону Челябинска, вылетел в кювет и перевернулся.

По предварительным данным, водитель скончался до приезда врачей. Очевидцы предположили, что он мог уснуть за рулем.