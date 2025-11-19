Водитель погиб при опрокидывании фуры на трассе М-5 в Челябинской области

Вечером 18 ноября недалеко от Златоуста произошло серьезное ДТП. Грузовик Shacman с полуприцепом, который ехал из Уфы в сторону Челябинска, вылетел в кювет и опрокинулся. Об этом сообщил сайт URA.RU .

По предварительной информации, авария произошла во вторник, 18 ноября, в 19:00 на 1750-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». Водитель 1967 года рождения скончался до приезда скорой помощи.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Очевидцы предполагают, что шофер мог заснуть или ему стало плохо за рулем. Правоохранительным органам предстоит установить точные обстоятельства случившегося.