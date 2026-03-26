Дайвер показал «буханку», ушедшую под лед на Байкале

Дайвер и подводный фотограф Дмитрий Роговой показал УАЗ, который ушел под лед на Байкале вместе с туристами из Китая. Снимок он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На фотографии видно, что «буханка» не получила значительных повреждений и стоит на дне озера на колесах. У машины отсутствуют боковые стекла, однако лобовое осталось целым и без заметных повреждений.

«Как новый. Как будто инсталляция демонстрационная», — написал один из пользователей.

Другой комментатор добавил, что печальное фото стало напоминанием о страшной трагедии.

«Стоит как памятник на постаменте», — заметил он.

Трагедия произошла 20 февраля в районе мыса Хобой на острове Ольхон. Автомобиль УАЗ ушел под лед, в салоне находились восемь человек. Выжил только один пассажир. Тела семи погибших туристов из Китая ранее передали родственникам.