Грузовик провалился под асфальт в Троицке

Днем 7 июля в Троицке грузовик провалился под асфальт посреди дороги. Об этом сообщил источник 360.ru.

ДТП произошло на улице Академика Черенкова. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru. На них видно, что на участке дороги образовалась дыра, а колеса и задняя часть кузова транспортного средства оказалась под землей.

Ранее стало известно, что автомобиль скорой помощи попал в аварию и перевернулся на Калужском шоссе в Троицке. Вторым участником аварии стала иномарка Lexus. Машина двигалась на зеленый сигнал светофора, когда скорая влетела ей в бок. Информации о пострадавших нет.