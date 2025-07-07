Днем 7 июля в Троицке грузовик провалился под асфальт посреди дороги. Об этом сообщил источник 360.ru.
ДТП произошло на улице Академика Черенкова. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru. На них видно, что на участке дороги образовалась дыра, а колеса и задняя часть кузова транспортного средства оказалась под землей.
Ранее стало известно, что автомобиль скорой помощи попал в аварию и перевернулся на Калужском шоссе в Троицке. Вторым участником аварии стала иномарка Lexus. Машина двигалась на зеленый сигнал светофора, когда скорая влетела ей в бок. Информации о пострадавших нет.
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Грузовик провалился под асфальт в Троицке
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