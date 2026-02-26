Грузовик протаранил жилые постройки в Чите, погибли трое

В Чите грузовик съехал с дороги и врезался в придомовые постройки. В результате погибли три человека, находившиеся в кабине, еще одного госпитализировали, сообщил источник 360.ru.

В ГАИ Забайкалья подтвердили информацию. По предварительным данным, водитель большегруза не справился с управлением. Очевидец рассказал, что около 19:20 услышал сильный грохот, похожий на взрыв.

«Вышел из дома — в воздухе пыль и снег. Люди вызывали скорую, МЧС приехали через 15–20 минут. Первого пострадавшего достали живым, но без сознания, второго — мертвым, третьего — с травмой ноги, четвертого — еще через полчаса, мертвым», — поделился свидетель.

Он также отметил, что это не первая авария на этом участке, и попросил принять меры для повышения безопасности. Полиция устанавливает обстоятельства ЧП. Госавтоинспекция призвала водителей быть осторожнее на дороге.

Ранее в Москве маршрутка врезалась в пожарную машину.