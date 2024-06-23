Грузовик протаранил три автомобиля на западе Москвы

Массовое ДТП произошло на западе Москвы. В Кутузовском тоннеле столкнулись несколько автомобилей, среди участников аварии есть грузовик, сообщил 360.ru источник.

Информация о ДТП поступила в 18:27. На месте работают сотрудники экстренных служб и МВД. По словам собеседника 360.ru, заявившего об аварии зажало между автомобилем и отбойником.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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