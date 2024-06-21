Два человека пострадали при ДТП на съезде с Волоколамского шоссе

Источник 360.ru: 2 человека пострадали в аварии с «Газелью» в Москве

«Газель» врезалась в разделитель дорожного полотна на съезде с Волоколамского шоссе. Пострадали два человека. Об этом 360.ru рассказал источник в экстренных службах.

ДТП произошло на съезде на Павшинскую пойму. «Газель», по данным источника 360.ru, принадлежит частному перевозчику — фирме «АвтоЛайн». В машине находились три пассажира и водитель. Два человека пострадали. Мужчина получил ушиб грудной клетки и головы, но от госпитализации отказался. Женщина также получила ушиб грудной клетки и сотрясение мозга. Ее доставят в больницу на вертолете.

«Газель» перевозила газовое оборудование, которое дало течь. Автомобиль обесточили и оцепили.

В результате аварии перекрыли две полосы дороги из пяти в сторону Подмосковья.