Грузовик «подлетел» и повис на отбойнике на трассе в Подольске

Авария с участием грузовика произошла рано утром в Подольске. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 360.ru.

По словам одной из очевидиц случившегося, грузовик повис на отбойнике на 31-м километре трассы М-2 «Крым». Сейчас в районе аварии продолжается скапливаться большая пробка.

Ранее авария с участием фуры случилась в Красноярском крае на 1139-м километре трассы Р-255 «Сибирь». Водитель автомобиля «Ока» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN.

В результате ДТП погибли три человека — водитель и двое пассажиров «Оки». Правоохранители занялись расследованием случившегося. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции.