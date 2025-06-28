Грузовик перевернулся на юге Москвы

Грузовик перевернулся на 2-й Мелитопольской улице в Москве. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

На месте работают оперативные службы города. Как сообщили в пресс-службе дептранса, обстоятельства произошедшего уточняются.

«Движение перекрыто по 2-й Мелитопольской улице в обоих направлениях. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — предупредили водителей.

Информации о пострадавших не поступало. Как рассказала 360.ru очевидица произошедшего, к месту аварии приехала пожарная машина, без скорой помощи.

«Кабина водителя стоит на месте, а вот прицеп перекрутило», — отметила она.

Ранее четыре машины столкнулись на 11-м километре МКАД. Пострадал один человек. Его доставили на вертолете в НИИ СП имени Склифосовского.