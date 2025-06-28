Человек пострадал в массовой аварии на МКАД

Четыре машины столкнулись на 11-м километре МКАД. Один человек получил травмы. Его срочно доставили на вертолете в НИИ СП имени Склифосовского, сообщили в Telegram-канале «Московская медицина».

«На месте работают две бригады Центра медицины катастроф, в том числе и авиамедицинская, а также бригада скорой медицинской помощи и другие экстренные службы, движение затруднено», — уточнили авторы публикации.

В пресс-службе Дептранса при этом сообщили, что авария произошла на 10-м километре внешней стороны МКАД, у съезда № 9. По данным Дептранса, столкнулись два автомобиля.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — отметили в департаменте.

Ранее два человека стали жертвами ночного ДТП на трассе в Ленобласти. Столкнулись Lada Niva и китайский автомобиль Voyah. Предположительно, водитель отечественной машины нарушил ПДД и врезался в иномарку.