Женщина-водитель сбила 14-летнего подростка в Барнауле

В Барнауле произошло ДТП с участием 14-летнего подростка. Об этом сообщил сайт «В курсе 22» со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

На улице Солнечная Поляна его сбила женщина на легковом автомобиле Mitsubishi Outlander. Подросток переходил проезжую часть по пешеходному переходу, написал сайт amic.ru.

Пострадавшего увезли в городскую больницу № 1. Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии. О состоянии ребенка не сообщается.