Грузовик насмерть сбил курьера на электровелосипеде в Москве | 360°

Эксклюзив 13 мая 2024, 19:59 Грузовик насмерть сбил курьера на электровелосипеде в Москве Источник 360.ru: грузовик задавил курьера на Ярцевской улице Пресс-служба прокуратуры Москвы

Читать 360 в

Курьер на электровелосипеде погиб под колесами грузовика на Ярцевской улице в Москве. Как сообщил источник 360.ru, фура вывозила мусор с места сноса кинотеатра «Брест».

Авария произошла 13 мая около 18:20. Курьер погиб на месте. Следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, уточнили в пресс-службе ГИБДД Москвы.

Реклама

Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, водитель автомобиля МАЗ переехал мужчину на электровелосипеде, когда сдавал назад.

«Прокуратура Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии и принятие по данному факту процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела», — передали в ведомстве.

Ранее подобная авария произошла в Челябинской области: грузовик насмерть сбил пенсионера. Водитель за рулем MAN с полуприцепом не заметил пожилого мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.