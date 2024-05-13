Грузовик насмерть сбил курьера на электровелосипеде в Москве | 360°

13 мая 2024, 19:59
Грузовик насмерть сбил курьера на электровелосипеде в Москве
Источник 360.ru: грузовик задавил курьера на Ярцевской улице
Курьер на электровелосипеде погиб под колесами грузовика на Ярцевской улице в Москве. Как сообщил источник 360.ru, фура вывозила мусор с места сноса кинотеатра «Брест».
Авария произошла 13 мая около 18:20. Курьер погиб на месте. Следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, уточнили в пресс-службе ГИБДД Москвы.
Реклама
Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, водитель автомобиля МАЗ переехал мужчину на электровелосипеде, когда сдавал назад.
«Прокуратура Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии и принятие по данному факту процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела», — передали в ведомстве.
Ранее подобная авария произошла в Челябинской области: грузовик насмерть сбил пенсионера. Водитель за рулем MAN с полуприцепом не заметил пожилого мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.
Уголовное дело
Грузовики
Мужчины
Водители
Курьеры
Москва
Реклама
Реклама