Грузовик насмерть сбил пенсионера в Челябинской области | 360°

Происшествия 13 мая 2024, 13:39 Грузовик насмерть сбил пенсионера в Челябинской области

Читать 360 в

Пожилой мужчина попал под колеса грузового автомобиля на трассе в Сосновском районе Челябинской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

По предварительным данным, водитель за рулем большегруза MAN с полуприцепом не заметил пенсионера, который переходил дорогу в неположенном месте, и сбил его. От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии.

Реклама

Отмечается, что от удара у грузовика разбилась фара и повредилась передняя часть кабины.