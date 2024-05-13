Грузовик насмерть сбил пенсионера в Челябинской области | 360°

13 мая 2024, 13:39
Грузовик насмерть сбил пенсионера в Челябинской области
Пожилой мужчина попал под колеса грузового автомобиля на трассе в Сосновском районе Челябинской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.
По предварительным данным, водитель за рулем большегруза MAN с полуприцепом не заметил пенсионера, который переходил дорогу в неположенном месте, и сбил его. От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии.
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Отмечается, что от удара у грузовика разбилась фара и повредилась передняя часть кабины.
Челябинская область
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ДТП
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