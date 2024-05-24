Грузовик насмерть сбил 8-летнего мальчика на юго-востоке Москвы

Восьмилетний ребенок погиб под колесами грузового автомобиля на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла в районе дома 16 на 1-й улице Машиностроения. Водитель большегруза выехал на запрещающий сигнал светофора и наехал на ребенка, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате пострадавший скончался на месте от полученных травм. На месте работает следственно—оперативная группа, которая установит все обстоятельства произошедшего.

В прокуратуре Москвы уточнили, что жертвой аварии стал мальчик. Все обстоятельства ДТП устанавливаются. В пресс-службе столичного главка СК заявили о возбуждении уголовного дела после случившегося по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть.

Днем ранее водитель отечественного авто в Краснодаре сбил девятилетнего ребенка.