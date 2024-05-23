Водитель отечественного авто сбил 9-летнего ребенка в Краснодаре

Авария, в которой пострадал девятилетний ребенок, произошла накануне на улице Домбайской в Краснодаре. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД по городу.

Сообщается, что двое мальчиков выскочили на проезжую часть в тот момент, когда по дороге двигался водитель LADA. Мужчина не заметил детей из-за припаркованного авто. В результате ДТП одного из школьников отбросило в сторону.

Медики оказали помощь пострадавшему на месте. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.