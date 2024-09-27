Грузовик на Кубани насмерть переехал восьмилетнего велосипедиста

Восьмилетний ребенок на велосипеде упал под колеса КамАЗа в Тихорецком районе на Кубани и умер. Кадры с места происшествия показала пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Грузовик и велосипед ехали в попутном направлении. Поравнявшись с КамАЗом, восьмилетний ребенок сделал резкий поворот вправо и упал под заднюю ось полуприцепа. Ребенок умер на месте ДТП.

«В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. опрашиваются законные представители», — сообщил командир отдельного взвода ДПС Роман Сачко.

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