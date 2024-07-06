Грузовик и легковушка загорелись на ЗСД в Петербурге

Pixabay
Фото: Pixabay

Легковой и грузовой автомобили столкнулись на ЗСД в Курортном районе Петербурга. После этого у грузовика загорелась кабина, сообщила пресс-служба МЧС по городу.

Пожар на площади 12 квадратных метров ликвидировали за 10 минут. В результате аварии травмы получил мужчина, его госпитализировали.

Две горящие машины с топливом перекрыли Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге. Авария привела к многокилометровой пробке, сообщил Telegram-канал Shot. Очевидцы рассказали, что что в момент столкновения автомобили двигались в одном направлении. На месте ДТП работают экстренные службы.

Ранее в Санкт- Петербурге произошло смертельное ДТП, жертвой которого стала пенсионерка. Таксист за рулем Skoda влетел в ограждение. В результате аварии пассажирка такси погибла на месте.

Мастер-классы, эксперименты и миллионы посетителей. Воробьев — о работе стенда Подмосковья на выставке «Россия»

Перо вместо штыка. В Европе еще найдется место дипломатии

Германия закончила все. Главная трагедия Евро-2024

Миссия мира Виктора Орбана. Зачем премьер Венгрии встречался с Путиным

Двойное убийство в гостях. Кладовщица отравила коллег и похитила начальницу в Краснодаре

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте