Грузовик и легковушка загорелись на ЗСД в Петербурге

Легковой и грузовой автомобили столкнулись на ЗСД в Курортном районе Петербурга. После этого у грузовика загорелась кабина, сообщила пресс-служба МЧС по городу.

Пожар на площади 12 квадратных метров ликвидировали за 10 минут. В результате аварии травмы получил мужчина, его госпитализировали.

Две горящие машины с топливом перекрыли Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге. Авария привела к многокилометровой пробке, сообщил Telegram-канал Shot. Очевидцы рассказали, что что в момент столкновения автомобили двигались в одном направлении. На месте ДТП работают экстренные службы.

Ранее в Санкт- Петербурге произошло смертельное ДТП, жертвой которого стала пенсионерка. Таксист за рулем Skoda влетел в ограждение. В результате аварии пассажирка такси погибла на месте.