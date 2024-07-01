Пенсионерка погибла в аварии на дамбе в Петербурге
В Петербурга произошло смертельное ДТП, в котором погибла 65-летняя женщина. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД РФ.
Авария произошла Кронштадтском районе. Там 56-летний таксист за рулем Skoda не справился с управлением и влетел ограждение. От удара легковушку выбросило на встречку, где она врезалась в грузовик.
В результате аварии 65-летняя пассажирка такси погибла на месте. Проводится проверка.
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