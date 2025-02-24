Грузовик и две легковушки попали в ДТП на востоке Москвы

Источник 360.ru: в Восточном Измайлово в аварию попали грузовик и две легковушки

Утром 24 февраля два легковых автомобиля и один грузовик попали в аварию на востоке Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ДТП произошло на 106-м километре внешней стороны МКАД, столкнулись Volkswagen, Kia и КамАЗ. Никто из водителей и пассажиров не пострадал.

Департамент транспорта в Telegram-канале предупредил участников движения, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и уточняются. Движение в районе ДТП затруднено, автолюбителей призвали выбирать пути объезда.

Днем ранее мотоцикл врезался в грузовик в деревне Новомихайловское.