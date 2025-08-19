Разрушенный мост и затопленные дороги: последствия паводков в Магадане
Последствия разгула стихии в Магаданской области сняли на видео
В Магаданской области разразилась серьезная паводковая ситуация из-за продолжительных и интенсивных дождей. Уровень воды в реках значительно поднялся — местами до 70 см за сутки. Есть угроза разрушения защитных дамб и затопления населенных пунктов. Видео последствий разгула стихии с 360.ru поделились местные жители.
Сейчас временно закрыты четыре участка на региональных дорогах и три — на федеральной. Из-за обильных осадков и необходимости оперативной ликвидации последствий паводков в Магадане ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера, сообщил губернатор области Сергей Носов в своем Telegram-канале.
«Пока все более-менее нормально. Но в нескольких местах перемывает трассу, над этим уже работает дорожная компания. Свет, вода есть. Заезжал на „нижние“ улицы, там пока сухо», — рассказал 360.ru один из местных жителей Павел.
Паводок уже разрушил мост через реку Мякит на трассе «Колыма», сообщил минтранс региона. МЧС Магаданской области усилило работу, а синоптики предупредили о плохих погодных условиях до конца месяца.
«В связи с частичным разрушением мостового перехода через реку Мякит на 1725-м километре и сходом селевого потока на 1548-м километре ФАД „Колыма“ введено ограничение для всех видов транспорта с 08:15 (00.15 мск) 19 августа», — предупредили в ведомстве.
С 10:30 (02:30 по московскому времени) 19 августа до 12:00 (04:00 по московскому времени) 20 августа 2025 года на 119-м километре трассы «Палатка — Кулу — Нексикан» будет ограничено движение для всех видов транспорта. Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области также добавило, что из-за паводков закрыт проезд для всех транспортных средств на 15-м километре трассы, ведущей к поселку Талая.
Возможны подтопления поймы, перелив через низкие участки дороги в поселке Клепка и затопление частных огородов в Ола, рассказали MagadanMedia в пресс-службе Пожарно-спасательного центра Магаданской области.
«Я живу в поселке Мадаун, у нас вода поднялась, но пока все хорошо. Дороги где-то размыло. Дожди идут», — прокомментировал 360.ru ситуацию другой местный житель Михаил.
Как отметило издание MagadanMedia, поселки Омсукчан и Дукат остались без электричества. Накануне, 18 августа, отключение электроэнергии произошло на линии ВЛ 220 кВ «Оротукан — Омсукчан».