Разрушенный мост и затопленные дороги: последствия паводков в Магадане

В Магаданской области разразилась серьезная паводковая ситуация из-за продолжительных и интенсивных дождей. Уровень воды в реках значительно поднялся — местами до 70 см за сутки. Есть угроза разрушения защитных дамб и затопления населенных пунктов. Видео последствий разгула стихии с 360.ru поделились местные жители.

Сейчас временно закрыты четыре участка на региональных дорогах и три — на федеральной. Из-за обильных осадков и необходимости оперативной ликвидации последствий паводков в Магадане ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера, сообщил губернатор области Сергей Носов в своем Telegram-канале.

«Пока все более-менее нормально. Но в нескольких местах перемывает трассу, над этим уже работает дорожная компания. Свет, вода есть. Заезжал на „нижние“ улицы, там пока сухо», — рассказал 360.ru один из местных жителей Павел.

Паводок уже разрушил мост через реку Мякит на трассе «Колыма», сообщил минтранс региона. МЧС Магаданской области усилило работу, а синоптики предупредили о плохих погодных условиях до конца месяца.

«В связи с частичным разрушением мостового перехода через реку Мякит на 1725-м километре и сходом селевого потока на 1548-м километре ФАД „Колыма“ введено ограничение для всех видов транспорта с 08:15 (00.15 мск) 19 августа», — предупредили в ведомстве.