Группа школьников закошмарила жителей Лобни

Группа школьников не первый месяц кошмарит жителей Лобни, преимущественно — по ночам. На подростков-бандитов в комментарии 360.ru пожаловался один из пострадавших.

«Я эту группу школьников ранее уже видел. Они неоднократно задирали и меня и других людей. Но в этот раз они перешли разумные границы. Меня обматерили и сорвали футболку, и семейной паре возле магазина тоже досталось. Может быть за счет того, что я снимал на телефон, не дошло до побоев с их стороны», — рассказал мужчина.

Он уточнил, что группа состоит из пяти-шести человек.

«Может вызов в 112 сыграл роль, и они в какой-то момент неожиданно ретировались. Но все равно сейчас буду пытаться через полицию установить их личности. Хотя полиция у нас работает плохо и, как правило, просит самих пострадавших искать адреса и телефоны нападавших», — добавил потерпевший.

По его словам, он узнал некоторых школьников и обратился в учебное учреждение. Директор школы ответила, что на приложенных к заявлению снимках узнали ученика девятого класса и выпускников 2025 года. Информацию также передали в полицию.

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