Били и унижали палкой: в Москве подростки раздели догола и жестоко избили юношу

В Москве молодые люди вывезли подростка в лес, раздели догола и избили

В Москве группа подростков раздела догола и жестоко избила 17-летнего юношу. Злоумышленники заставили молодого человека изваляться в земле, издевательства снимали на камеру. Все происходящее больше походило на самое настоящее зверство. В Telegram-каналах опубликовали лишь короткий отрывок видео продолжительностью почти 30 минут.

Что известно об избиении подростка в Москве

Пострадавшим оказался юный житель Измайлова. Нападавшие, в числе которых есть и те, кому исполнилось 18 и 19 лет, обвинили юношу в том, что он должен им денег. Несколько дней назад молодые люди вывели подростка в лес, где устроили над ним «суд». Исполнявшая роль судьи девушка вынесла «вердикт», после чего началось жестокое избиение.

Жертву стали бить кулаками, ногами и ветками, парню разбили лицо. Также с него стянули одежду с требованием: «бабки возвращай». Подростка унижали на камеру и заставили изваляться в земле — в это время юноша просил остановиться. Видео избиения опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Парня заставляли ложиться ягодицами вверх, нанося по ним удары палкой. А в какой-то момент заставили развести ягодицы, чтобы унизить с помощью ветки», — написали авторы поста.