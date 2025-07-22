Били и унижали палкой: в Москве подростки раздели догола и жестоко избили юношу
В Москве молодые люди вывезли подростка в лес, раздели догола и избили
В Москве группа подростков раздела догола и жестоко избила 17-летнего юношу. Злоумышленники заставили молодого человека изваляться в земле, издевательства снимали на камеру. Все происходящее больше походило на самое настоящее зверство. В Telegram-каналах опубликовали лишь короткий отрывок видео продолжительностью почти 30 минут.
Что известно об избиении подростка в Москве
Пострадавшим оказался юный житель Измайлова. Нападавшие, в числе которых есть и те, кому исполнилось 18 и 19 лет, обвинили юношу в том, что он должен им денег. Несколько дней назад молодые люди вывели подростка в лес, где устроили над ним «суд». Исполнявшая роль судьи девушка вынесла «вердикт», после чего началось жестокое избиение.
Жертву стали бить кулаками, ногами и ветками, парню разбили лицо. Также с него стянули одежду с требованием: «бабки возвращай». Подростка унижали на камеру и заставили изваляться в земле — в это время юноша просил остановиться. Видео избиения опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».
«Парня заставляли ложиться ягодицами вверх, нанося по ним удары палкой. А в какой-то момент заставили развести ягодицы, чтобы унизить с помощью ветки», — написали авторы поста.
Что сказали адвокаты об избиении
Пострадавшему подростку помогает коллегия адвокатов «Колотушкин, Миклашевская и Партнеры». Там рассказали, что молодого человека госпитализировали в Детскую городскую клиническую больницу святого Владимира с различными травмами.
«В жестком избиении участвовали представители группировки, которая ранее уже издевалась над молодыми людьми в Измайлово — одного из них унизили из-за длинных волос. Среди основных участников избиения — Расул Р., Радик И. (оба живут в Гольяново)», — добавили журналисты «Осторожно, новости».
На видео видно, как молодые люди потребовали от пострадавшего деньги. Эти же злоумышленники руководили процессом избиения. Сумма претензий составила семь тысяч рублей. При этом, по словам знакомых с ситуацией, изначально парень не должен был никаких денег. Банда сама повесила на него этот долг.
Опубликованный ролик — лишь малая часть издевательств, подчеркнули авторы поста. В целом избиения продолжались около получаса — более 25 минут.