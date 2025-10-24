Группа российских альпинистов застряла на горе в Непале

Погодные условия заперли группу из пяти российских альпинистов на вершине Манаслу в Непале. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По информации источника, альпинисты находятся на высоте 8163 метров уже несколько дней. Группа под руководством Андрея Васильева достигла вершины Манаслу 22 октября.

На подъем по маршруту по Юго-Западной стене в альпийском стиле ушло пять дней. Однако при спуске у альпинистов возникли трудности, начался снегопад и сильный ветер.

Группа планировала спуститься по плато до 7100, а затем выйти на австрийский маршрут. Однако команде из-за плохой видимости удалось преодолеть только небольшое расстояние, так как маршрут спуска нужно видеть.

Альпинисты связались с местными спасателями и запросили помощь. Сейчас группа ночует в палатке при ветре около 42 километров в час и температуре до -28 градусов.

