Камеры «Безопасного региона» помогли задержать напавших на водителя в Балашихе

Нападение на водителя такси произошло в Балашихе 23 августа. Два человека, уроженцы Самары и Брянска, отказались оплачивать поездку, что вызвало словесный конфликт. В результате перепалки водитель получил несколько ножевых ранений в шею.

Оперативно прибывшая бригада «Скорой помощи» доставила пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. Несмотря на первоначальное исчезновение нападавших, сотрудники полиции сумели отследить их местонахождение благодаря видеокамерам системы «Безопасный регион» и вскоре задержали их.

Следственный отдел по Балашихе Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.

В настоящее время нападавшим предъявлены обвинения, и они признали свою вину, раскаявшись в содеянном. За свои действия им грозит до 11 лет лишения свободы.

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