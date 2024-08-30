Камеры «Безопасного региона» помогли задержать напавших на водителя в Балашихе

Фото: Пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области

Нападение на водителя такси произошло в Балашихе 23 августа. Два человека, уроженцы Самары и Брянска, отказались оплачивать поездку, что вызвало словесный конфликт. В результате перепалки водитель получил несколько ножевых ранений в шею.

Оперативно прибывшая бригада «Скорой помощи» доставила пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. Несмотря на первоначальное исчезновение нападавших, сотрудники полиции сумели отследить их местонахождение благодаря видеокамерам системы «Безопасный регион» и вскоре задержали их.

Следственный отдел по Балашихе Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.

В настоящее время нападавшим предъявлены обвинения, и они признали свою вину, раскаявшись в содеянном. За свои действия им грозит до 11 лет лишения свободы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

РЭО: 9 регионов отстают в создании инфраструктуры по обращению с отходами

VK поздравит школьников, студентов и педагогов с Днем знаний

пресс-служба VK

Начало охоты за истребителями. Что значит для Украины потеря первого F-16

United States Air Force

Новые школы и больницы. Глава Каширы рассказал Воробьеву о развитии округа

Истребитель минус. Кто уничтожил F-16 на Украине

Кабина истребителя IV поколения F-16. Staff Sgt. Taylor Solberg

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте