Грунт провалился возле жилого дома в Новосибирской области

Новосибирская прокуратура начала проверку после обвала грунта у жилого дома

В Горском микрорайоне Новосибирска из-за аварии на водоводе провалился грунт у жилого дома. На месте аварии образовалась яма. Без воды остались несколько улиц, подачу восстановили на следующий день. По факту случившегося начали проверку, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Специалисты выехали на место происшествия. Место обвала огородили сигнальной лентой, сотрудники коммунальных служб приступили к работам. Во время проверки оценят действия ведомств, причастных к возникновению аварии и устранению ее последствий.

Провал грунта обещают устранить в течение трех недель. По словам начальника департамента ЖКХ мэрии Дмитрия Зайкова, ЧП случилось из-за повреждения канализационного коллектора на глубине 15 метров: грунт вымыло в коллектор, труба водопровода повисла и сломалась.

В мае в Арзамасе возникли три провала. Причиной стал размыв грунта, к которому привели подземные течения.