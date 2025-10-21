Грунт провалился у многоэтажки в Петербурге, жильцов пришлось эвакуировать

У жилого дома в 1-м Муринском проезде в Санкт-Петербурге провалился грунт, жильцов пришлось эвакуировать. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Никто не пострадал. Надзорное ведомство во главе с прокурором города выясняет все причины происшествия и по итогам проверки даст оценку всем ответственным лицам.

Свою проверку проводит и городское управление Следственного комитета. По его данным, движение в районе аварии временно перекрыто, коммунальные службы устраняют последствия.

Ранее в Новосибирске грузовик аварийной службы, выехавший на вызов из-за прорванной водопроводной трубы, сам угодил в промоину. Рабочие не пострадали, а машину пришлось вытаскивать дополнительно вызванным подъемным краном.