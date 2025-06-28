Грунт обвалился у рудника в Норильске

Возле рудника «Маяк» в Норильске произошел обвал грунта, на месте работают спасатели. Об этом со ссылкой на Прокуратуру по Красноярскому краю сообщило РИА «Новости» .

На месте обрушения находился вагончик, в котором могла находиться женщина-сторож.

«Сегодня рано утром возле рудника „Маяк“ в районе Талнах города Норильска обрушился грунт площадью 132 квадратных метра на глубине 25 метров», — отметили в пресс-службе.

Поиском пропавших занимаются сотрудники специальных служб и ПАО «Норильский никель». Также специалисты предпринимают меры для предотвращения новых обрушений. Прокуратура начала проводить проверку.

Ранее рабочий погиб из-за обвала грунта на склоне в Геленджике. ЧП произошло во время строительно-монтажных работ.