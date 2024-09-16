Грудничок в Ленобласти утонул в ванной. Его 18-летняя мать совсем ненадолго отлучилась

Семимесячный мальчик в Бокситогорске захлебнулся в ванной, когда его 18-летняя мать ненадолго отлучилась. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке» .

По его данным, для безопасности младенца молодые родители установили в ванной специальные приспособления: круг и ремешки для фиксации. Несмотря на это, ребенок захлебнулся — женщина обнаружила, что мальчик перевернут лицом в воду и не двигается.

Мать не дозвонилась до скорой помощи и попыталась реанимировать сына сама. Затем она позвонила 21-летнему отцу, который в это время работал в пиццерии. Мужчина отвез ребенка в больницу, но спасти его не удалось.

Ранее в Пермском крае в селе Бикбарда в реке утонули семилетняя девочка и четырехлетний мальчик. Дети играли на берегу без присмотра взрослых. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».