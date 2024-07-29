Громкий хлопок перепугал петербуржцев на Васильевском острове

В ночь на 29 июля жители Васильевского острова в Санкт-Петербурге услышали громкий хлопок. ЧП произошло во дворе дома 19к1 на улице Кораблестроителей, сообщила «Фонтанка» .

По информации источника, после хлопка жильцы дома видели лежащего на газоне мужчину, а в воздухе был отчетливый запах пороха.

По предварительным данным, мужчину доставили на скорой помощи в медицинское учреждение. Что именно вызвало громкий взрыв — на данный момент неизвестно. Вероятно, это могла быть петарда.

Ранее в одной из квартир в Санкт-Петербурге обнаружили мертвыми трех сестер без признаков насильственной смерти. По неуточненной информации, женщины скончались около двух недель назад. Журналисты выяснили, что они могли состоять в секте. Источник издания рассказал, что пару месяцев назад девушки добровольно отказались от еды.