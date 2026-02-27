Гробы поплыли по улицам после ливней в Бразилии

После сильных и продолжительных дождей по затопленным улицам бразильского города Уба поплыли гробы. Об этом сообщил портал G1 .

Ливневая канализация не справилась с потоками воды и они затопили помещение похоронного бюро. Вода добралась до склада и унесла несколько гробов, после чего они оказались на городских улицах.

Дожди также спровоцировали наводнения и оползни, из-за чего власти штата объявили режим чрезвычайной ситуации. Стихия повредила здания и дороги. По последним данным, число погибших выросло до 48 человек.

