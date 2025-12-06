Российских туристов на двух автофургонах смыло в море в Турции

В Турции российских туристов спасли из унесенных в море фургонов

Экстренные службы Турции спасли российских туристов, чьи автофургоны смыло в море во время сильного ливня в провинции Анталья. Об этом сообщило издание Lider Gazetesi .

ЧП произошло в курортном районе Кемер. В пик непогоды два автофургона с россиянами оказались в воде в месте впадения реки Агва в Средиземное море.

Спасательные команды прибыли на место и с помощью экскаваторов вернули автомобили на сушу. Среди отдыхающих никто не пострадал.

Власти призвали гостей и жителей региона соблюдать меры предосторожности в связи с ливнем, который продолжится до вечера 9 декабря.

Ранее машину с рыбаками едва не смыло мощной волной в море на Камчатке. ЧП произошло на косе от поселка Октябрьского до мыса Левашова.