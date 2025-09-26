Грязный самогонный аппарат назвали возможной причиной массовой гибели людей в Ленобласти

Как минимум семь жителей города Сланцы и соседней деревни Гостицы в Ленинградской области могли погибнуть из-за плохо промытого самогонного аппарата. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По его информации, ранее задержанный 79-летний пенсионер только продавал алкоголь, а готовила отраву его знакомая. В какой-то момент она плохо промыла аппарат, из-за чего в нем скопился метиловый спирт, который в итоге и попал в спиртное. От отравленного напитка пострадала в том числе жена самого бутлегера.

Кроме того, есть версия, что и сырье, которое использовала женщина, было некачественным.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Ведется следствие.